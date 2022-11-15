İş adamı Eşin Nazillili gencin umudu oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybeden İhsan Kaan Güney’in (19), protez ihtiyacı Aydınlı iş adamı Avukat Rıdvan Eşin’in desteği ile karşılanıyor. Haftaya protez bacağına kavuşacak olan Güney’in yürüme özlemi biterken, yeniden iş hayatına atılacak olan İhsan Kaan, sevdiği kız ile de nişan yapacak ve yüzüklerini de Rıdvan Eşin takacak.

İhsan Kaan Güney’in durumundan haberdar olduktan sonra hemen harekete geçen ve altı aydır beklediği protez bacağın yapımı için devreye giren iş adamı Avukat Rıdvan Eşin, “Kardeşimiz bize ulaştı. Medikal firma ile sıkı bir pazarlık da yaptık. Eksiğini de zekat hesabımızdan tamamladık. Zekat hesabımız bizim değil Allah’ın parasıdır. Çok şükür rabbimizin rızası ile İhsan Kaan kardeşimizin ihtiyacını karşıladık” dedi.

Demirci kalfası olduğunu söyleyen İhsan Kaan Güney, “Bu yıl 28 Mayıs günü Nazilli’de motosiklet ile geçirdiğim tek taraflı kazada sol bacağımı diz üstünden kaybettim. Kaza, tek taraflı olduğu için sigorta şirketi protez masrafını karşılamadı. Aydın’da özel bir medikal firmada gelecek hafta protez bacağım takılacak. Yeni bir işe atılmam, sevdiğim kız ile nişanlanmam ve özgürce yürüyebilmek için 6 aydır bu anı bekliyorum” diye konuştu.

Normal şartlarda iki yada üç ay içinde protez takıldığını belirten Güney, “Yaklaşık 150 bin TL maliyeti vardı. Maddi durumumuz müsaade etmediği için biz altı ay bekledik. Rıdvan ağabey karşımıza çıkmasa belki daha çok bekleyecektik. O’nun sayesinde yürüme özlemim bitecek. Çok mutluyum önümüzdeki haftanın bir an önce gelmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Rıdvan Eşin’in kendisi için yaptığı bağışın önemine vurgu yapan ihsan Kaan Güney, “Yaşamayan ve çekmeyen bilmez o yüzden Rıdvan ağabeyimin bana yaptığı iyiliğin kıymeti paha biçilemez. Allah ondan razı olsun. Benim için harcadığının bin katını ona versin. Onun gibiler olduğu sürece bizim gibi insanlar asla ortada kalmaz" ifadelerini kullandı.

İhsan Kaan Güney’in nişanlanmak için protez takılmayı beklediğini sonradan öğrenen iş adamı Eşin, “Nişan yüzüklerini ben takacağım, nikah şahitleri de olacağım. Sadece bugün değil bundan sonra İhsan Kaan kardeşimin yanında olacağız. Mutlu bir sosyal hayatı, başarılı bir iş yaşamı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.