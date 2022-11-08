İş adamı Eşin, Nazilli Belediyespor’u Adana’da yalnız bırakmadı

İş adamı, Eşin Group Nazilli Belediyespor’un isim sponsoru Rıdvan Eşin, Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Adana’ya giderek takımı yalnız bırakmadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Adana Demirspor ile eşleşen Eşin Group Nazilli Belediyespor bu hafta Adana’ya konuk oldu. Son maçlarında desteğini ve ilgisini her zaman hissettiren Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, bu maçta da Nazilli’yi yalnız bırakmayarak, destek için Adana tribünlerinde yerini aldı.

Süper Lig’in formda ekiplerinden birine karşı müthiş bir mücadele sergileyen Eşin Group Nazilli Belediyespor, iyi başladığı karşılaşmada öne geçmeyi başardı. Adana Demirspor golleriyle rakibi karşısında tekrar öne geçse de, iyi bir direnç gösteren Nazilli ekibi maçı 3-3’e getirip, uzatma dakikalarına bu skorla girdi. Maçın bitmesine saniyeler kala penaltı kazanan Adana temsilcisi, attığı gol ile turu geçmeyi başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eşin, şunları söyledi:

“Öncelikle Nazilli’li futbolcularımıza bize böyle seyir zevki yüksek bir maç izlettirdikleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri mücadele, oynadıkları futbol, geriye düştüklerinde gösterdikleri direnç eminim ki herkes tarafından büyük saygı gördü ve bizi de çok gururlandırdı. Adana Demirspor gibi büyük bir kulübü neredeyse eliyorduk. Ama futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Dilerdik ki kazanıp Türkiye Kupası maceramıza devam edelim. Ama son dakikada gelen penaltıya engel olamadık. Ama öyle güzel mücadele ettik ki, bu bizi daha mutlu etti. Ligteki maçlarımız için bizi umutlandırdı. Futbolcu kardeşlerimin hepsini tek tek tebrik ediyorum ve önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum.”