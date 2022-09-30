İş adamı Eşin, Baltaköy Kur’an Kursu açılışına katıldı

Aydın’ın önde gelen iş insanlarından Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Efeler Müftülüğü’ne bağlı Baltaköy Gülsüm Hanım Kur’an Kursu açılışına katıldı.

Açılışta Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Dernek Başkanı Rahmi Bakış, Ak Parti geçmiş dönem milletvekili Mehmet Erdem ve çok sayıda iş adamı yer aldı. Kur’an kursunun açılışı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarından ardından yapılırken, Rıdvan Eşin ve diğer hayırseverlere plaket takdim edildi.

Hayırseverlerin katkılarıyla açılan Kur’an kursuyla ilgili Rıdvan Eşin, “Öncelikle kursumuzun açılışında desteği ve emeği olan herkesten Allah razı olsun. Evlatlarımızın hem dünyası hem de ahireti için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek, çocuklarımızın geleceğini daha hayırlı kılacaktır. Açılışını yaptığımız Kur’an Kursumuz da inşallah çocuklarımızı manevi olarak besleyip, ahiretleri için hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.