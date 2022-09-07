‘İNYA’ Halk Sağlığı Haftası kutlamalarında yerini aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ‘Halk Sağlığı Haftası’ kutlama etkinliklerinde Germencik Belediyesi ‘İNYA’ markasıyla stant açtı. Germencik’in tarımsal zenginliğini ziyaretçilerle buluşturduklarını aktaran Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tarımsal ürünlerin tanıtılması konusunda katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliklerine bu yıl Kuşadası ilçesi ev sahipliği yaptı. Kutlama programın ilk günü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan tarihi Güvercinada Kalesi’nde yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kutlama programında çeşitli halk oyunları gösterileri ile bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklerde Germencik Belediyesi’nin kuruluşu olan ve tarımsal ürünlerin marka olarak tanıtılmasına katkıda bulunan ’İnya’ markasının ürünleri de yerini aldı. Halk Sağlığı Haftası etkinliklerine davet edilmekten dolayı gururlandıklarını ifade eden Başkan Öndeş, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl farklı bir şehirde gerçekleştirilen Halk Sağlığı Haftası kutlama etkinlikleri bu yıl ilk kez ilimizde düzenlendi. Bizler de Germencik Belediyesi olarak ilçemizin markası ‘İnya’ ürünlerimizle davet üzerine Kuşadası’nda düzenlenen etkinlikte yerimizi aldık ve ilçemizin tarımsal zenginliği incir ve zeytinyağımızı tanıttık. Tarımsal üretime dair markasıyla etkinliğe katılan bir belediye olmaktan mutluluk duyuyor, gösterilen ilgi ve iletilen iyi dilekler için teşekkür ediyoruz.”