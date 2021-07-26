’İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik’ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından yazılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen ’İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik’ projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Maden sektöründe ve açık ocak madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını geliştirecek, bu alanda yaşanan iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine katkı sağlayacak, sektörde ve toplumda farkındalık oluşturacak ’İnsana Yarışır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik’ projesi, AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, iş güvenliğinin sadece bir kanuni zorunluluk değil bir insan hakları meselesi olduğunu kaydederek, "İş güvenliği, Türkiye’de işçi-işveren arasındaki iş barışı ve işçi-işverenin sınıfsal bir ayrımı değil, birlikte kazanma ve birlikte kazanma güdüsünün içerisinde mantıkla, bilimle hareket etmek adına çok önemli gelişmelerdir. İşçi ve işveren arasındaki bu iş barışının sağlanabilmesi, aynı zamanda iş güvenliğinin de farklığının oluşması ile de doğru orantılıdır. Bu projede en çok önemsediğimiz konu ise sanal gerçeklik uygulamasıdır. İşçi sanal gerçeklikle yaşayabileceği güvenlik tehlikelerini bizzat gerçeklik formatında görecek. Bunu işveren de görecek, işçi de görecek hepsinden daha önemlisi de işçilerin aileleri de görecek. Görecek ki işçinin evdeki eşi, çocukları işçi kardeşimize evden iş yerine giderken o bilinçle uğurlayacak" dedi.

"400 proje içerisinden birinci olduk"

Projenin Avrupa Birliği’ndeki 400 tane proje içerisinde yüzde 90 hibe oranı ile en yüksek finansman desteğini alan proje olduğunu kaydeden Ülken, "Madencilik sektörü Aydınımız için oldukça önemli bir sektör. Bu sektörün ihracatımızın yüzde 25’lik bölümüne tekabül ettiği dönemler oluyor. En son maden sektöründe 160 milyon dolar civarında Aydın’da ihracat yapmışız. Hem açık, hem de kapalı ocaklarımız var. Buralarda da doğal olarak risk var. Ama bilim, bunu engelleyebilmek yada minimize edebilmek adına var. Biz de bu bilime uygun hareket etmek istedik ve projemizi yazdık. Avrupa Birliği’nden 194 milyon 627 bin Euro Aydın ekonomimize bir hibe aldık. Aydınımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuşarak proje paydaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Madencilik sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından en riskli olan sektörlerden bir tanesi"

İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça önem arz eden konuların başında geldiğini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Madencilik sektörü de iş sağlığı ve güvenliği açısından en riskli olan sektörlerden bir tanesi. Madencilik sektöründe bir iş kazası meydana geldiğinde bunun sonuçları diğer sektörlere göre biraz daha ağır olabiliyor. Yaşamını kaybeden insanımız varsa sayıları çok olabiliyor. Aydın ili de özellikle madencilik sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan bir il. Birçok madene ev sahipliği yapan ve şu anda bir çok işletmede olan ocakları ile alanları ile bu sektörde yer alıyor. Bu boyutu ile baktığımızda Aydın ilinde bu projenin gerçekleştiriliyor olması, ilimizin bu alanda kendisini daha da geliştirmesine fırsat oluşturacak önemli bir proje. İş sağlığı ve güvenliği açısından bu projemizi önemsiyor ve bu çalışmalar sonrasında da Aydın’da madencilik sektöründe daha güvenli bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Temennimiz iş kazalarının olmadığı, daha güvenli bir çalışma ortamının oluşturulduğu bir durumu ortaya çıkartabilmek" ifadelerini kullandı.

Projenin diğer paydaşlarının da online olarak katıldığı toplantıda proje ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AYTO Başkanı Hakan Ülken, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve davetliler katıldı.