İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ilk akademik kurul toplantısını gerçekleştirdi

Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Hacer Harlak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bülent Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Berivan Binay ile akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda yeni kayıtlanan öğrencilerin işlemleri, ders kayıt yenileme işlemleri, derslerle ilgili bilgilendirme, dönem içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ve dersliklerin durumu görüşüldü.

Toplantı, yöneticilerin ve akademik personelin sağlıklı ve başarılı bir dönem dilekleriyle sona erdi.