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İnsan hakları konusu Aydın’da masaya yatırıldı

Her geçen gün önem kazanan insan hakları konusu düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Saha Çalışmaları Paneli ile Aydın’da masaya yatırıldı.

AYDIN 01.04.2022, 12:52
İnsan hakları konusu Aydın’da masaya yatırıldı

Her geçen gün önem kazanan insan hakları konusu düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Saha Çalışmaları Paneli ile Aydın’da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı amaç ve ilkeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın tam destek verdiği İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Paneli düzenlenen programla Aydın’da gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Şiddetle Mücadele Vakfı Genel Başkanı Adem Solak; “Bu çalışmalar Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı amaç ve ilkeleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yayınlanan genelgelerde de bu konuların ehemmiyeti vurgulanmış ve nasıl uygulanacağı anlatılmıştır. Yeni sosyal politikalar yeni gayretleri ve felsefeleri de beraberinde getirir. Sosyal politikaların geliştirilmesinde STK, resmi ve özel kurum kuruluşların işbirliği gerekmektedir. Bu konularda sosyal politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili 25 devlet üniversitesi ile 10 senelik protokol imzaladık. Bu bir proje değil, bu bilinçli aktörler yetiştirilmesi faaliyeti noktasında sosyal politikaların boyutudur. Bunun yürütücüsü ise milletimizin kendisidir. Bu konuyu daha iyi kavramamız noktasında bir panel gerçekleştirdik, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Panelin önemine dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Şiddetle Sivil Mücadele ve Arabuluculukla ilgili önemli bir çalıştayı Aydın’da gerçekleştiriyor olmanın memnuniyeti içerisindeyim. İnsan hakları insanoğlunun doğumundan var olan vazgeçemediği devredemediği temel hak ve özgürlükleri içinde yer almaktadır. Bu hak ve özgürlükler süreç içerisinde de ülkemizde önemli noktalara ulaşmıştır. Özellikle son yıllarda şiddette belirli boyutlarda artış olduğuna dair gözlemler var. Şiddeti olmadan önleme ve belirli mekanizmalar geliştirilmesi bakımından çeşitli çalışmalar ortaya konuyor. Bugün de Aydın’da öncelikle Milli Eğitim yöneticilerimiz, sonrasında üniversitemizdeki değerli akademisyenlerimiz, hocalarımız ile bu toplantılar gerçekleştireceğiz. Şiddeti önleme ve mücadele noktasında HEGEM Vakfı’nın önemli çalışmaları var. Bu anlamda bugün Aydın’da böylesine önemli bir çalışmada birlikteyiz. Şiddeti başlamadan önleme konusunda neler yapabiliriz. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımız ve müdürlüğümüz oldukça önemli. Çünkü gençlerimize dokunduğumuzda verilen mesajların sadece gençlere değil, onların aracılığıyla da ailelere de ulaşabildiğinin farkında ve bilincindeyiz. Değerli okul yöneticilerimiz ve hocalarımızdan bu panelden edineceği bilgileri büyük bir duyarlılık ve hassasiyetle alanda kullanmalarını ve bu konuda gayretli olmanızı Aydın Valisi olarak sizlerden talep ediyorum. Bu eğitimler sonrası bir olayı bile önlemiş isek bu bizim için önemli ve değerlidir. Bu anlamda bu panelin Aydınımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dr. Hidayet Sayın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Şiddeti Önleme Vakfı Genel Başkanı Adem Solak, Şiddeti Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ile kurum müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

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