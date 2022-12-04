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İnşaattan elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir inşaattaki panodan elektrik kablosu kesip çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
AYDIN 04.12.2022, 10:36
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir inşaattaki panodan elektrik kablosu kesip çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkiinde N.Ç. isimli şahsa ait inşaat alanında bulunan panodan F.Ö. isimli şüpheli yaklaşık 10 metre kabloyu kesip kaçarken devriye ekibi tarafından suçüstü yakalandı. F.Ö. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzeme sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.