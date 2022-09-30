İnşaat malzemesi yüklü tır, ağacı devirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede ilerleyen ve üzerinde inşaat malzemeleri bulunan bir tır çam ağacına çarparak devirirken, olay anında bölgenin boş olması faciayı önledi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B. idaresindeki 56 KD 032 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır seyir halindeyken dorsesindeki malzemeler kaldırımdaki çam ağacının dallarına takıldı. Büyük bir gürültü ile kökünden kopan ağaç devrildi. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan bulvar üzerinde meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olay anında bölgenin boş olması faciayı önledi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapatırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de çalışma yaparak devrilen ağacı kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.