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İnşaat konteyneri alev alev yandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat şirketine ait konteyner alev alev yandı. Yangın ormanlık alana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.
AYDIN 07.01.2021, 16:11
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat şirketine ait konteyner alev alev yandı. Yangın ormanlık alana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.Yangın, İkiçeşmelik Mahallesi Kirazlı yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaat şirketine ait mutfak ve dinlenme alanı olarak kullanılan konteyner bir anda alev aldı. Dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Elektrik kaçağından çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.
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