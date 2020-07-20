İngiltere Ankara Büyükelçisi Aydın’a geldi
KONSOLOS CHİLCOTT, VALİ AKSOY’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU
İngiltere (Birleşik Krallık) Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott beraberindeki heyetle Aydın Valiliği’ne nezaket ziyaretinde bulundu.
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Chilcott ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Vali Aksoy, nezaket ziyareti için teşekkür etti. Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede Aydın’ın önemli turizm kentlerinden olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, Konsolos Chilcott’a turizm hakkında bilgiler verdi. Görüşme sonrasında basın ekiplerine kısa bir açıklamada bulunan Vali Aksoy, Aydın turizmi adına önemli bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek “Aydınımızın önemli turizm kenti olduğunu büyükelçiye anlattık. Önemli istişarelerde bulunduk. Covid-19 Pandemisi sonrasında Aydın turizmini canlandırmak adına yapılabilecekler hakkında istişarelerde bulunduk. İnşallah Aydın turizmi daha da iyi olacak” dedi.
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