İngiliz tur operatöründen Başkan Ömer Günel’e teşekkür mektubu

İngiliz bir tur operatörünün, Türkiye partneri Ege Bölge Genel Müdürü Tanju İçten ve Kuşadası Bölge Müdürü Haldun Alay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret ederek turizme sunduğu katkı nedeniyle operatörün teşekkür mektubunu iletti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İngiltere’den Türkiye’ye ve Kuşadası’na en fazla turist getiren tur operatörlerinden ve havayolu şirketlerinden olan tur operatörünün Türkiye partneri yöneticilerini ağırladı. Başkan Ömer Günel, Ege Bölge Genel Müdürü Tanju İçten ve Kuşadası Bölge Müdürü Haldun Alay ile 2022 turizm sezonu ve 2023 beklentileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan İçten, 2022 turizm sezonunda Kuşadası’na gelen İngiliz turist sayısında 2019 yılına göre yüzde 100 oranında bir artış yaşandığına dikkat çekerek kendilerine tanıtım ve konaklama alanlarında destek veren Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Bu yıl İngiltere’den Kuşadası’na havayolu ile gelen 100 bin yabancı turistin 70 bininin İngilizlerden oluştuğunu ifade eden İçten, 30 bin turistin ise Almanya, Hollanda ve Romanya ağırlıklı olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden geldiğini söyledi. 2023 yılı ile ilgili olarak da önemli bir müjde veren İçten, “Talep ve rezervasyonlara baktığımızda önümüzdeki yıl turizm sezonunun Nisan ayında başlayacağını görüyoruz. Bu ülkemiz ve Kuşadası adına çok sevindirici bir duruma işaret ediyor” dedi.

Başkan Ömer Günel ise, Kuşadası turizmine katkı sağlayan tüm turizm acentelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizm kentlerinin 2022 yılında rahat bir soluk aldığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Bu sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara şahsım ve Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin ve turizmimizin gelişimini sağlayan her türlü girişime destek olmayı sürdüreceğiz. 2023 turizm sezonuna ilişkin aldığımız olumlu haberler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Temennimiz kentimize gelen turist sayısının her geçen yıl daha da artması yönünde” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İngiliz tur operatörünün Ege Bölge Genel Müdürü Tanju İçten ve CEO’su Steve Heapy tarafından Başkan Ömer Günel’e hitaben yazılmış olan teşekkür mektubunu iletti.