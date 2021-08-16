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İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde bir ineğin başına gelen talihsiz kaza görenleri şaşkına çevirdi. Nasıl olduğu anlaşılamayan ilginç kazada telefon teline dolanan inek mahsur kaldığı yerden köylüler tarafından kurtarıldı.

AYDIN 16.08.2021, 11:00
İneğin başına gelen talihsiz kaza herkesi şaşırttı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde bir ineğin başına gelen talihsiz kaza görenleri şaşkına çevirdi. Nasıl olduğu anlaşılamayan ilginç kazada telefon teline dolanan inek mahsur kaldığı yerden köylüler tarafından kurtarıldı.

İlginç olay Gölcük Mahallesi’nde İzzet Dönmez’in kiraladığı bahçede yaşandı. Arazide bulunan ineklerden birinin ayağına yerdeki telefon teli dolandı. Arazideki ineklerden birinin mahsur kaldığını gören çevredeki vatandaşlar ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Özellikle yazın sıcaklarda sarkan tellerin ve direklerin bakım yapılmasını isteyen Gölcük Muhtarı Kemal Uslu, hatların ve tellerin zaman zaman kontrol edilmesini istedi.
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