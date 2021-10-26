İncirliova’ya İzmir’den hibe otobüs

İncirliova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen otobüsü teslim aldı.

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki vatandaşların hizmetinde kullanılması İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs hibe edildi. İncirliova Belediyesi’ne hibe edilen otobüsü teslim alan Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek yeni otobüsün hayırlı olmasını diledi.

Yeni otobüsü teslim almak için İzmir’e giden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “İzmir Büyükşehir Belediye’mizden hibe otobüsümüzü teslim aldık. İncirliova halkının hizmetinde kullanılacak bu otobüs desteği için, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey’e, Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer’e, ESHOT Gediz Ağır Bakım Tesisinin kıymetli çalışanlarına ve belediyemizde bu süreci takip edip, sonuçlandıran tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.