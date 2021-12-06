İncirliovalı Samet hem protez kollarına, hem de işe kavuştu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe kendisi için başlatılan yardım kampanyası sayesinde biyonik protez kollarına kavuştu. Samet’in kollarına kavuşmasında büyük emeği olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Samet’i İncirliova Belediyesi’nde işe alarak jest yaptı.

Geçtiğimiz yıl çatı işi yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan Samet Aktepe’nin iki kolu omuzdan kesildi. Samet’in durumunu duyan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Aktepe ailesini evlerinde ziyaret ederek yardım sözü verdi. Aydın Valiliği ile gerekli görüşmeleri yapan Başkan Kaya, Aktepe için yardım kampanyası başlatılmasını sağladı. Yardım kampanyasında 13 bin 326 kişi tarafından 2 milyon 517 bin 330 lira yardım toplanırken 2 milyon 60 bin TL’si Aktepe için harcanırken kalan kısmı ise gerekli izinler alınarak İstanbul’daki başka bir hastanın tedavisi için aktarıldı. Biyonik protez kollarına kavuşan Samet Aktepe ilk ziyaretini İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya yaptı. Başkan Kaya başta olmak üzere tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür eden Aktepe Kaya’ya çiçek takdim etti.

Başkan Kaya’dan iş sözü

Biyonik protez kollarına kavuşan Samet Aktepe’yi belediye bünyesinde işe alacaklarını kaydeden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Samet’i ilk gördüğümde çalışma arkadaşlarımızdan konunun araştırılmasını istedim. Hikayesini duyunca çok etkilendim ve kendisini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sonrasında Samet’in biyonik protez kollarına kavuşması için girişimlerde bulunduk. Aydın Valiliği’ne yazı yazarak yardım kampanyası başlatılmasını sağladık. Sağ olsun Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy bu konuda bize destek oldu. Sağ olsun sanatçı Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP isimli yardım derneği de desteklerini esirgemedi. Gerekli paranın toplanması için sayelerinde kalan son kısmı hızlı bir şekilde tamamladık. Bu süreçte en ufağından en büyüğüne kadar destek olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Kaya konuşmasının sonunda Samet’e jest yaparak kendisini İncirliova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde işe alacaklarını duyurdu.

"Kendi işimi kendim görebileceğim"

Kendisi için yardımda bulunan herkese teşekkür eden Samet Aktepe şunları söyledi;

"Kolonya şişesini masanın üzerinden alıp Aytekin başkana ikram etmek beni çok mutlu etti. Belki herkes için basit bir şey ama benim için çok farklı bir duygu. Bir çok işimi kendim görebileceğim. Tedavim için gerekli paranın toplanmasında küçük büyük demeyerek elini taşın altına sokan herkesten binlerce kere Allah razı olsun, çok teşekkür ederim."

Başkan Kaya’nın kendileri ile yakından ilgilendiğini belirten anne Serpil Aktepe, "Başkanımız maddi manevi her zaman yanımızdaydı bize çok destek oldu. Kendisine minnettarız. O’nun emeği ve çabası ile çok şükür bu günlere geldik" dedi.