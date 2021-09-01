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İncirliova’da trafik kazası: 7 yaralı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AYDIN 01.09.2021, 11:22
İncirliova’da trafik kazası: 7 yaralı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza Dereağzı Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 UA 756 plakalı Tofaş otomobil Tire Caddesi üzerindeki elektrik iletim hattı direği önündeki panoya çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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