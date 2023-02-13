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İncirliova’da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında süt kamyonetinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
AYDIN 13.02.2023, 16:05
Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında süt kamyonetinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 14.30 sıralarında Germencik-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Ali B. idaresindeki 09 N 0021 plakalı süt kamyoneti Erbeyli Mahallesi sınırları içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ali B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.