İncirliova’da tarihi hangar yeni bir görünüme kavuştu

İncirliova Belediyesi, ilçe tren istasyonunda yer alan tarihi hangar bölümünü restore edip kafeterya olarak hizmete açtı.

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki tren istasyonu içerisinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) kiralanan tarihi hangar yeni bir görünüme kavuştu. Bir süredir atıl vaziyette bekleyen tarihi hangar binaları için harekete geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tarihi hangarı restore edilmesinin ardından kafeterya olarak hizmete açtı.

Kafeteryanın halkın kullanımına açıldığını duyuran Başkan Kaya, sosyal medya üzerinden ’çayımız demli’ notunu düştüğü paylaşımında, “Tarihi Hangarlar Kafe hizmete açıldı, çayımız demli, kahvemizin hatırı en az kırk yıllık. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel tarihi mekana bekliyoruz, buyurun gelin. Tren yolunun kenarında bulunan tarihi hangarların kafeterya kısmını hizmete açtık. Yakın zamanda nikah - toplantı salonu ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu tüm alanı vatandaşlarımızın kullanımına kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.