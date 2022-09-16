İncirliova’da servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi

Okulların açılmasına ile birlikte Aydın’ın İncirliova ilçesindeki resmi ve özel okullarda servis hizmetinde çalışan servis şoförü ve görevlilerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya konulan ’Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası’ dahilinde, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen projeli eğitim faaliyetleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İncirliova ilçesindeki resmi ve özel okullarda servis hizmetinde çalışan servis şoförü ve görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durularak bilgi alış-verişinde bulunuldu. Okul servisi şoförleri ve rehber personellerin dikkat etmesi gereken konular, trafik kuralları ve yönetmeliğine dair eğitimin verildiği toplantıda, soru cevap kısmı ile son buldu.