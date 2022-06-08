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İncirliova’da halk müziği konseri

Aydın’ın İncirliova ilçesinde düzenlenen halk müziği konseri ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

AYDIN 08.06.2022, 09:38
İncirliova’da halk müziği konseri

Aydın’ın İncirliova ilçesinde düzenlenen halk müziği konseri ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

İncirliova Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Ritim, Halk Dansları ve Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, kursiyerlerin gösterileri ve söylediği eserler büyük alkış aldı. Düzenlenen geceye katılan İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk tarafından program sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.

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