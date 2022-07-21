İncirliova sokakları ışıl ışıl oldu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmalarının ardından sokaklar yeni bir görünüme kavuştu.

İncirliova Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol yapım ve düzenleme çalışmaları devam ederken, ilçe merkezindeki 511 Sokak yapılan çalışmaların ardından adeta yeni bir görünüme kavuştu. Türkan Saylan Caddesi 511 Sokak üzerinde düzenleme çalışması yapan ekipler, küp taşlar döşedi, dekoratif aydınlatma yaptı. İncirliova’yı güzelleştirmeye devam ettiklerini ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; “Sokaklarımız ışıl ışıl oldu” dedi.

Çalışmalar ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Başkan Kaya paylaşımında, “Şimdi daha güzel daha renkli. İncirliovamızı güzelleştirmeye, kentimize değer katmaya devam ediyoruz. Küp taşlar döşeyerek sokağa yeni bir görünüm kazandırdığımız Türkan Saylan Caddesi 511 sokakta dekoratif yol aydınlatma çalışmaları ile yolumuz ışıl ışıl oldu” ifadelerine yer verdi.