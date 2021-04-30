İncirliova Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi

İncirliova Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımı sürerken, dağıtılan erzak kolilerin üzerinde ‘İncirliova halkının hediyesidir’ yazması beğeni topladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmetini ve desteğini sürdüren İncirliova Belediyesi, bereketin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında da yardımlara devam ediyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal hizmet ekibimiz, belediyemiz ve hayırseverlerimizin katkıları ile hazırladığımız temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolilerini vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor. Biz bu yardım kolilerini Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi ‘sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek’ anlayışı ile yapıyoruz. Bu süreçte bize destek olan, bu güzel dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.