İncirliova Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı

İncirliova Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çerçevesinde ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İncirliova Belediyesi yaklaşan yaz ayları öncesi erken tedbir alıyor. "Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için çalışıyoruz" diye konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çerçevesinde, ilçemiz sokak ve caddelerinde bulunan rögarlara, yağmur suyu kanallarına ve sivrisineklerin ve zararlı haşerelerin larva yapabilecekleri yerlere belediyemiz ekiplerince ilaçlama yapıyoruz. Çalışmalarımız larvaların üreme noktalarında periyodik olarak devam edecek" dedi.