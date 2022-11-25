İncirliova Belediyesi ekipleri emekli öğretmenlere konuk oldu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatı ile belediye ekipleri ilçede emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek hediye takdim etti.

İlçedeki çeşitli okullarda görev yapıp, emekliye ayrılan öğretmenleri, İncirliova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri evlerinde ziyaret etti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın görevlendirmesi ile ziyaretler gerçekleştiren belediye ekipleri, bir araya geldikleri emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, kendilerine hediye takdim etti. Emekli öğretmenler, vefalı davranışından dolayı Başkan Kaya’ya teşekkür etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlerden aldıkları eğitimle hayatlarını sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Kaya, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren, yurdun dört bir yanında görevini fedakârca yerine getiren, dünyanın en onurlu mesleğine sahip ve üzerimizdeki haklarını asla ödeyemeyeceğiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Bu vesile biz de, ilçemizdeki emekli öğretmenlerimizi, her yıl olduğu gibi bu yıl da evlerinde ziyaret ediyoruz. Belediye olarak öğretmenlerimizin bizden bir talepleri olup olmadığını soruyoruz. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Başöğretmenimiz Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere hakkın rahmetine kavuşmuş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize tüm sevdikleri ile birlikte sağlık ve esenlik dolu uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.