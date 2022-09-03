İncirin ve zeytindeki mutluluk hormonlarının vücudu virüslere karşı koruduğu belirtildi

Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent içerisinde faaliyetlerini sürdüren ve 14 yıl önce ürettiği HBX adlı ürünle dikkatleri üzerinde toplayan Karya Farma HBX Ar-Ge incir ve zeytindeki mutluluk hormonlarını vücudu virüslere karşı koruduğunu belirtti.

Yaklaşık 14 yıl önce başlayan çalışmalarında 17 farklı alanlarda yaptıkları patentler ile birleştiren Aydınlı AR-GE firması bu kez incirin ve zeytinin sütünden HBX-Red (DX1-NX1-AX1) isimlerini verdikleri 3 ayrı buluş gerçekleştirdiklerini ifade etti

HBX Ar-Ge Projeler Koordinatörü Hakan Başlık çalışmalarına 14 yıl önce 30 Ağustos’ta başladıklarını belirterek, "30 Ağustos bizim için çok büyük önem taşıyor, çünkü hem milli kurtuluş değerlerimizin yeniden canlanması hem de bilimsel Ar-Ge çalışmalarımızın start aldığı bir gün. Zeytinin ve incirin anavatanı olan Efeler diyarı Aydınımız en çok ve en kaliteli incir ve zeytinin üretildiği merkezdir.HBX Ar-Ge ekibimizle bu kez incirin ve zeytinin sütünü araştırdık. Elde edilen sonuçlar heyecan verici yeni bir buluşu ortaya koydu” diyerek bu konuda kendilerine destek olan başta Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Prof. Dr. Adil Allahverdiyev olmak üzere herkese müteşekkir olduklarını söyledi.

Kur’an-ı Kerimde adına sure inen incir ve aynı surede zikredilen zeytini sadece bir besin değil aynı zamanda şifa olarak değerlendirilmesi gerektiğine inandığını kaydeden Başlık, “Dalından koparılan incirlerin ucundan elde edilen incir sütünün bazı kalın yapraklarında da aktığı bilinmektedir. İncir sütü içerik bakımından çok güçlü bir besin maddesidir. Kalsiyum, potasyum E,A ve L vitamini, bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir. Zeytin sütü E vitamini öncelikli olmak üzere A, D, K vitaminleri açısından oldukça zengindir. İçeriğinde yer alan çok güçlü antioksidanlar ve fenolik bileşikler sayesinde mutluluk hormonunu tetiklemektedir. T hücrelerini aktif hale getiren mutluluk hormonları tüm hastalıklara karşı antikor seviyesini artırmaktadır” diyerek incir ve zeytin sütündeki mutluluk hormonlarının vücudu virüslere karşı da koruduğunu kaydetti.