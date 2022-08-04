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İncir üreticilerine kurutma kerevitleri dağıtıldı

Aydın’ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Germencik ilçesinde, üreticilere kerevit dağıtımı gerçekleştirildi.

AYDIN 04.08.2022, 09:57
İncir üreticilerine kurutma kerevitleri dağıtıldı

Aydın’ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Germencik ilçesinde, üreticilere kerevit dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan incirde sezon hareketliliği devam ederken Aydın’ın Germencik ilçesinde üreticilere incir kurutma kereveti dağıtımı gerçekleştirildi. Balatçık Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, verimli bir sezon beklediklerini ifade ederek bereketli olmasını diledi.

Kuru incirde kaliteyi artırmak ve aflatoksini önlemek amacıyla Ege İhracatçılar Birliği (EİB) işbirliğinde, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Ege İhracatçılar Birliği’ni temsilen İncir Tariş Başkanı Mustafa Bircan’ın katılımıyla dağıtımlar gerçekleştirildi.

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