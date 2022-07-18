İncir Tatlısı Yarışması için geri sayım başladı

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan incirin tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Buharkent Belediyesi, İncir Tatlısı Yarışması düzenleyecek.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilecek olan Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için geri sayım başlarken, Buharkent Belediyesi incirden yapılan yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla incir tatlısı yarışması gerçekleştirecek. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise yarışmaya katılacak olan vatandaşlar için çağrı yaptı.

İncir Tatlısı Yarışması’nın 7 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceğini hatırlatan Başkan Erol, paylaşımında “7 Ağustos 2022 Saat 16.00’da Buharkent Yüzme Havuzu Tesisleri Kafeterya bölümünde İncir Tatlısı Yarışması olacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler, İncir tatlıları ile birlikte hazır bulunması rica olunur” ifadelerine yer verdi.