İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı depremzedeler için bağışladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde birinci sınıf öğrencisi Yusuf Erdem Sakarya harçlıklarını biriktirdiği kumbarasındaki 255 TL’yi depremzedelere gönderilmek üzere bağışladı.

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz haftalarda meydana gelen, 11 ili etkisi altına alan ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım seferberliği başladı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde 7’den 70’e herkes depremzedeler için tek yürek olurken, Efeler İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Adem Sakarya’nın oğlu kumbarasını bağışlamaya karar verdi. 8 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Yusuf Erdem Sakarya kumbarasını deprem bölgesine göndermek üzere bağışladı. Sakarya’nın kumbarasından çıkan 255 lirayı makbuz karşılığı teslim alan Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz anlamlı davranışından dolayı Sakarya’yı tebrik etti.