‘İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ projesi Aydın’da tanıtıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanlığınca yürütülen ‘İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ projesi tanıtım tırı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Aydın’a geldi.

Atatürk Kent Meydanı’nda eklentileri kurularak Aydınlıların ağırlandığı tırda vatandaşlara ‘İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ olmak üzere TOKİ projeleri hakkında bilgiler verildi. Tırı ziyaret eden vatandaşlar, yapılacak evleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezerek fikir sahibi oldu. Başvuruda bulunan ve bulunmayı düşünen vatandaşlar merak ettikleri konulara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezen vatandaşlar, projenin güzel ve ferah olduğunu, beklentilerini karşıladığını belirtti.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan yaptığı açıklamada, ’İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa’ kampanyasının Ege ve Akdeniz bölgelerinin koordinasyonunu sağladıklarını söyledi. Tanıtım tırının Aydın’da olduğunu ifade eden Ayhan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi. Şartları taşıyan tüm vatandaşlarımız internet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.

Gün boyu Aydınlıları ağırlayacak olan daha sonra Muğla’ya hareket edecek.