Ilıman geçen kış mevsimi motorculara yaradı

Aydın’da kış aylarının ılıman geçmeye başlaması ile birlikte motosiklet kullanımı yılın 12 ayına yayılınca, motosikletlerinin eksiğini gidermek isteyen vatandaşlar, yedek parça satışı yapan esnaflarda yoğunluk oluşturdu.

Son yılların en kurak ve ılıman kış mevsiminin yaşandığı Aydın’da motosiklet kullanımı 12 aya yayıldı. Yoğun kullanıma bağlı motosikletlerinin eksikliklerini gidermek isteyen vatandaşlar ise motosiklet yedek parçası satışı yapılan dükkanların yolunu tuttu. Motosikletçilerde oluşan yoğunluk ise esnafın yüzünü güldürdü. Eskiden kış dönemlerinde durgunluk yaşayan motorcular, Aydın’da yılın 12 ayı kullanılan motor ve bisikletler sayesinde yoğunluğun hiç düşmediğini belirtti.

Aydın’da dededen kalma motosiklet işini devam ettiren Hasan Yılmaz "Eskiden kışlar yağışlı ve sert geçerdi son yıllarda kış mevsiminde ılıman, kurak geçmesi ve daha tasarruflu olması nedeniyle motosiklet kullanımı arttı. Pandemiden sonra paket servislerinin artmasına paralel olarak yoğunlaşan motosiklet kullanımı, bizim işlerde de hareketliliğe neden oldu. Artık yılın 12 ayı yoğunuz" dedi.