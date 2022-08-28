İlginç iddiaları ve sert söylemleri ile gündeme gelen Kasaplar Odası Başkanı Kadı’ya federasyondan teklif
Geçtiğimiz günlerde, Aydın’da ölü hayvan satan kasaplar olduğunu ileri sürüp bunlarla uğraşmaktan bıktığını belirterek Kasaplar Odası Başkanlığı görevini bıraktığını belirten İsmail Kadı bir paylaşım daha yaparak; Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’nun istişare kuruluna görevlendirildiğini açıkladı. Kendisine gelen resmi görevlendirme yazısının fotoğrafını paylaşan Kadı, bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde, Aydın’da ölü hayvan satan kasaplar olduğunu ileri sürüp bunlarla uğraşmaktan bıktığını belirterek Kasaplar Odası Başkanlığı görevini bıraktığını belirten İsmail Kadı bir paylaşım daha yaparak; Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’nun istişare kuruluna görevlendirildiğini açıkladı. Kendisine gelen resmi görevlendirme yazısının fotoğrafını paylaşan Kadı, bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.
Aydın’da bazı kasapların ölü hayvan sattığını ifade ederek bunlarla uğraşmaktan yorulduğunu belirterek başkanlık görevinden istifa eden Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı’ya federasyondan görev teklifi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Aydın gündeminde ’bomba’ etkisi yapan açıklamaları ile gündeme gelen Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendisine gönderilen teklifi geri çevirdi. Kadı, yaptığı paylaşıma, "Sayın federasyon başkanım bu görev için teşekkür ediyorum fakat başka bir becerebilecek arkadaşa verin. Artık ben ayrıldım çünkü" notunu düştü.
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