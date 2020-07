İlçe ve Büyükşehir belediyelerin ortaklaşa işlettiği 6 plaj mavi bayrak aldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ARYA A.Ş tarafından işletilen 6 plaj, gerekli kriterleri yerine getirerek bu yıl da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkililerinden teslim alınan Mavi Bayraklar, göndere çekilerek plajlardaki yerini aldı.

Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ARYA A.Ş tarafından işletilen 6 plaj, 2020 yılında da sahip oldukları Mavi Bayrakları korudu. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) belirlediği kriterler doğrultusunda TÜRÇEV yetkililerinin deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonrasında 6 plajın bu yıl da Mavi Bayrak almaya uygun oldukları belirlendi. Yetkililerden geçen hafta teslim alınan Mavi Bayraklar, Güvercinada Plajı, Kuştur Halk Plajı, Kadınlar Denizi Halk Plajı, Secret Beach, Green Beach ve Sevgi Plajı’nda göndere çekildi.

“Hizmet olarak geri dönüyor”

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki uyum ve güç birliğinin Kuşadası’na her alanda büyük katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Türkiye’de turizmin başladığı ilk yer olan Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa işlettiğimiz plajların sahip olduğu Mavi Bayrak’larını bu yıl da korumaları bizim için çok sevindirici oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na bize her alanda verdiği destek için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ile aramızda olan uyum kentimize her alanda hizmet olarak geri dönüyor” diye konuştu.