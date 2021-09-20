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İlçe Başkanı Alp, evinin siyasi gerekçelerle mühürlendiğini iddia etti

Geçtiğimiz gün yapı ruhsatına aykırı imalattan dolayı oturduğu evi mühürlenen Deva Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, düzenlediği basın toplantısı ile evinin Kuşadası belediyesi tarafından mühürlenme sebebinin siyasi olduğunu ileri sürerek "Kış aylarında kömürlerimi koyabilmek adına yaklaşık 2 metrelik bir depo yaptırdım. Bunun imara aykırı olduğu gerekçesiyle evim mühürlendi" diyerek yapılanların hukuksuz olduğu ileri sürdü.

AYDIN 20.09.2021, 14:03
İlçe Başkanı Alp, evinin siyasi gerekçelerle mühürlendiğini iddia etti

Geçtiğimiz gün yapı ruhsatına aykırı imalattan dolayı oturduğu evi mühürlenen Deva Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, düzenlediği basın toplantısı ile evinin Kuşadası belediyesi tarafından mühürlenme sebebinin siyasi olduğunu ileri sürerek "Kış aylarında kömürlerimi koyabilmek adına yaklaşık 2 metrelik bir depo yaptırdım. Bunun imara aykırı olduğu gerekçesiyle evim mühürlendi" diyerek yapılanların hukuksuz olduğu ileri sürdü.

Olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında daha önceden birlikte siyaset yaptıkları bugün ise muhalif olduğu CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i eleştiren Behcet Alp, "Eşim rahatsızdı, sıkıntılı bir süreçte tedavi altındaydı ve ben de kendisinin yanındaydım. Acil servisteyken sitemizin görevlisi beni arayarak evimizin bahçesinde belediye görevlilerinin dolaştığını ve ellerinde metrelerle ölçümler yaptıkları bildirdi. Ben de serum takılı vaziyette yarı baygın durumdaki eşimi hastanede bırakıp eve gittim. Belediyeden gelen iki görevli olduğunu gördüm, onlara sorunun ne olduğunu sordum ve şikayet olduğunu, denetime geldikleri söylediler. Evimdeki kömürlerin yağmur suyundan etkilenmemesi için bahçeye yaptığımız yaklaşık 2 metrelik deponun imara aykırı olduğu için tutanak tutulmuş ve daha sonrasında evimi mühürlediler. Ben hukukçuyum ve hukukçu olarak eğer imara aykırılık varsa bu tespit edilir, ikaz edilir, eğer karşı taraf verilen sürede gereğini yerine getirmiyorsa yıkım kararı alınır. Ama Kuşadası’nda bunca imara aykırılık varken, kaçak yapı varken, belediye başkanı işini gücünü bırakmış Deva Partisi Kuşadası İlçe Başkanı’nın evindeki 1 metrekarelik iki tane kömürü koyduğu kapalı alanın hesabını tutmuş” diye konuştu.

“Kimseye hakaret etmedim”

Evinin mühürlenmesi üzerine çıkan haberlerde de kendisini üzen iddiaların yer aldığını ve kimseye hakaret etmediğini belirten Alp, "Ben hiç kimseye hakaret etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Ne bana, ne de benim karakterime yakışır" diyerek yaşadıklarını yargıya taşıyacağını söyledi.

Deva Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp ayrıca, mühürlemenin esas sebebinin Kuşadası Belediye Başkanı’na eleştirmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

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