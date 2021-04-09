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İlaçlama makinasına kolunu kaptıran usta hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen iş kazasında 59 yaşındaki şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN 09.04.2021, 13:04
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İlaçlama makinasına kolunu kaptıran usta hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen iş kazasında 59 yaşındaki şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; 59 yaşındaki Sezai Tezcan, sanayide tamir etmek istediği tarımsal ilaçlama makinası ile çalıştığı sırada kolu makinanın şaftına takıldı. Hızla dönmekte olan makinanın şaftı şahsın kolunu yaraladı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Sezai Tezcan ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak kolundan ağır yaralı olduğu bildirildi.
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