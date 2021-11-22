İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz, diş hekimlerini unutmadı

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında, diş hekimlerini unutmayan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Pandemi döneminde siz sağlık profesyonellerinin şefkat ve merhameti insanımızın hayatlarında fark oluşturdu” dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Diş Hekimliği Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Müdür Açıkgöz, mesajında “Sevgili meslektaşım, tüm zamanlarda ve özellikle pandemi dönemi içerisinde Aydın ilimizde vatandaşlarımızın gerek ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde gerekse de filyasyon çalışmalarında Covid-19 risk ve kısıtlılıklarına rağmen eksiksiz şekilde büyük bir özveri vermiş olmanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. ‘Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır’ der eski bir Hint atasözü ve pandemi döneminde tüm insanlığın en stresli en hassas zamanlarında ve en çok tıbbi yardıma ihtiyaç duyulan bir dönemde dokunuşlarınız, Bakanlığımızın ve siz sağlık profesyonellerinin şefkat ve merhametinizin simgesi olarak insanımızın hayatlarında fark oluşturdu. Gerek kamu da gerekse de kamu dışında görev yapan tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimliği Gününüzü ve Ağız Diş Sağlığı Haftanızı, şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına saygı ve sevgiyle kutlarım” ifadelerine yer verdi.