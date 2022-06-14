İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Hastanemiz 26 saat gibi kısa bir sürede tekrar hizmet verebilir noktaya geldi"

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hafta sonu il genelinde etkili olan sağanak yağıştan zarar gören Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin kısa sürede tekrar hizmet verebilir noktaya getirilmesinde görev alan herkese teşekkür etti.

Aydın genelinde 11 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok sokak ve caddeler adeta göle dönerken, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni de su bastı. Hastanenin zemin katında bulunan Acil Servis önü yağmur suları ile kaplandı. Yaşanan su baskınının ardından hastanede su tahliye çalışmaları gerçekleştirilirken, su basması sonucu elektrik panosunun da zarar gördüğü tespit edildi. Elektrik hattının zarar görmesi ve yangın ihtimali sebebiyle hastanede gerekli önlemler alındı. Hastanenin riskli bölgelerinde bulunan hastalar ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

26 saatte eski konumuna döndürüldü

Yaşanan baskının ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hummalı bir çalışma başlatıldı. 26 saatin sonunda hastane tekrar hasta kabulüne başlayarak hizmet verebilir duruma geldi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz hastanenin tekrar hizmet verebilir noktaya getirilmesinde görev alan herkese teşekkür ederek, "İlimizde 11 Haziran 2022 Cumartesi günü şiddetli yağmur sebebiyle bodrum katı ve zemin katı su altına kalan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizde yaşanan afet olayının başladığı andan itibaren Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy koordinasyonunda; tüm tahliye, bakım-onarım, ilaçlama ve nakil süreçlerinde hiçbir hasta ve çalışanımızın zarar görmeden tamamlanmasında ve hastanemizin 26 saat gibi kısa bir sürede tüm servislerin tekrar hizmet verebilir hale getirilmesinde görev alan, tanımlarından bağımsız cansiperane çalışan tüm hastane personelimiz, idarecilerimiz ve eşgüdümlü çalışmalarıyla bizlere destek olan kurumlarımızın personel ve yöneticilerine, durumu anlayış ve sabırla karşılayan Aydınlı hemşehrilerimize teşekkür eder, en kalbi şükranlarımı arz ederim" dedi.