İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hayırsever Sebahat Ergin tarafından Kuşadası’nda yaptırılan 112 istasyonundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz aylarda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Kuşadası ilçesinde yaşayan hayırsever Sebahat Ergin’i evinde ziyaret ederek, ’Kuşadası Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ için protokol imzalamıştı. Hayırsever Ergin tarafından yaptırılan istasyonun yapımına başlanırken, istasyon inşaatında Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ile birlikte incelemelerde bulundu.

Hizmete girecek olan istasyonu Sağlık Bakanlığı’nın vizyonu ile birleştirdiklerini ve özellikle yaz aylarında artan misafir sayısı ile kaliteli bir hizmet vermek adına gerekli tüm çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Bilindiği üzere turizm kentlerimizden olan Kuşadası’nda özellikle yaz aylarında misafir sayılarımız artıyor. Bu sebeple ilçemizdeki tüm sağlık tesislerimizi Bakanlığımızın vizyonu ile birleştirdik. Tesislerimizde kalite ve konfora çok önem veriyoruz. İstasyonumuzda son dokunuşlar kaldı ve yaklaşık 10 gün içerisinde hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu istasyonun yapımında destek olan bağışçımız Sebahat Ergin ve ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.