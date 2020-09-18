İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, canlı derslere eşlik etti

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, uzaktan eğitime giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için Aydın genelinde hizmete giren EBA Destek Noktasını ziyaret etti.

Dezenfekte edilerek okullarda açılan destek noktalarında incelemelerde bulunan Müdür Okumuş, canlı ders ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu’na (DYK) eşlik etti. Ziyaret sonrasında Sultanhisar’a giden Okumuş, öğrencilerin evlerini gezerek 1. sınıf öğrenciler için hazırlanan Tohum kitap setini dağıttı.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oluşturulan sınıflarda öğrencilerin EBA üzerinden Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanan canlı dersleri takip edebildiklerini ifade eden Okumuş; “Bugün tertemiz okullarımızın birinde canlı derslere ve kurslara misafir oldum. Birinde EBA Destek Noktası aracında öğrencilerin canlı derslerine eşlik ederken diğerinde öğrencilerimizin evlerini gezerek Tohum kitap setlerini dağıttım. Sultanhisar’da işler yolunda, teşekkürler” dedi.