İl Emniyet Müdürü Ekici, ATB’yi ziyaret etti

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Ticaret Borsası’na iadeyi ziyarette bulundu.

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Suat Ekici, Aydın Ticaret Borsası’na iadeyi ziyarette bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’yi, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Ali Çevik ve Erkan Aslan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’ye gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederek çalışma alanlarını kapsayan her konuda fikir alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tarımsal ürünlerin hasat zamanında çalınmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Çondur’a Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici gerekli çalışmaları yapacaklarını bu konuda sıkıntı yaşayan üretici ve tüccarların gönül rahatlığı ile şikayetini yapabileceklerini dile getirdi.

Ziyaretlerinin sonunda Ekici’ye Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel tarafından Aydın İnciri, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından plaket takdim edildi.