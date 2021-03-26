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İkinci Elizabeth’den 5. sınıf öğrencisine mektup

Aydın Özel Başak Koleji 5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz’in, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile İngilizce dilini geliştirmek amacıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e yazdığı mektuba cevap geldi.

AYDIN 26.03.2021, 17:37
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İkinci Elizabeth’den 5. sınıf öğrencisine mektup

Aydın Özel Başak Koleji 5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz’in, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile İngilizce dilini geliştirmek amacıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e yazdığı mektuba cevap geldi.

Bade Ekiz’in kişisel bilgilerini paylaştığı ve kraliçe hakkında merak ettiği soruları yazdığı mektuba cevap Windsor Sarayı’ndan gecikmedi. Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek Başak koleji öğrencisinin Kraliçe Elizabeth’e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti. Öğrenci Bade Ekiz’in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.
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