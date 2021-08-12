İkiçeşmelik 30 yılın ardından yeni yollarına kavuşuyor

Kuşadası Belediyesi, alt yapı yenileme çalışmaları tamamlanan İkiçeşmelik Mahallesi’nde yol yapımına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilk olarak Küçükköy ve 638’inci sokaklara sıcak asfalt döküldü.

Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde başlattığı alt ve ast yapıyı yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ASKİ ekipleri tarafından bölgeye 2 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından ise 2,5 kilometre yağmur suyu hattı döşendiği belirtildi. Ayrıca bölgenin AYDEM tarafından elektrik, Telekom tarafından ise telefon ve internet alt yapıları yenilendi. İkiçeşmelik Mahallesi’ne son olarak Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol yapım çalışmasına başladı.

Ekipler ilk olarak pilent mix (PMT) tabakası serim işlemi tamamlanan Küçükköy ve 638’inci sokaklara sıcak asfalt döktü. Asfaltlama çalışmaları önümüzdeki günlerde 602 ve Güneş sokaklarda devam edecek. Bölgede 16 bin metrekaresi sıcak asfalt, 6 bin metrekaresi ise parke taşı olmak üzere toplam 22 bin metrekare yol yapım çalışması yürütülecek. Böylece İkiçeşmelik Mahallesi’nin uzun yıllardır devam eden yol sorunu sona ermiş olacak.