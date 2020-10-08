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İki ton incir çaldı, yakalandı
İKİ TON İNCİR ÇALDI, YAKALANDI
AYDIN 08.10.2020, 10:23
Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki ton incir çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi 61 sokakta meydana gelen incir hırsızlığı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 50’den fazla güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler incirleri çalan şüpheliyi ve kamyoneti tespit etti. Polis düzenlediği operasyon ile iki ton inciri çalan şüpheli Ş.N.’yi yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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