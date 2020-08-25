İki hafta önce polise silahla karşılık veren şahıs bu defa silahı kendi kafasına dayadı
AYDIN'DA ARANMASI BULUNAN VE 2 HAFTA ÖNCE EFELER İLÇESİ KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLA ATEŞLE KARŞILIK VERİP KAÇMAYI BAŞARAN S.E. İSİMLİ ŞAHIS, BU DEFA KENDİ BAŞINA SİLAH DAYADI. EKİPLER AYDIN EFELER'DEN GERMENCİK ALANGÜLLÜ MAHALLESİ'NE KADAR KAÇAN VE YAKALANACAĞINI ANLAYINCA BAŞINA SİLAH DAYAYAN ŞAHSI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR.
Aydın’da aranması bulunan ve 2 hafta önce Efeler ilçesi Kadıköy’de polise silahla ateşle karşılık verip kaçmayı başaran S.E. isimli şahıs, bu defa kendi başına silah dayadı. Ekipler Aydın Efeler’den Germencik Alangüllü Mahallesi’ne kadar kaçan ve yakalanacağını anlayınca başına silah dayayan şahsı ikna etmeye çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre; aranması olduğu için güvenlik güçleri tarafından yakalanmaya çalışılan S.E.’yi gören polis ekipleri bugün öğlen saatlerinde de şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Araç ile kaçmaya başlayan şahıs, araç ile Aydın Efeler ilçesinden İncirliova’ya ve ordan da germencik ilçesine doğru kaçtı. Zaman zaman jandarmanın sorumluluk sahasındaki yerleşim birimlerine girerek kaçmaya devam eden şahısın yakalanması için operasyona jandarma ekipleri de dahil odlu.
Kaçan şahıs Germencik Alangüllü Mahallesi yakınlarında tüm yolların kapandığını ve araçla uzaklaşamayacağını anlayınca bu defa aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı. Güvenlik güçlerinin takip ettiği şahıs yakalanacağını anlayınca bu defa yanındaki silahı başına dayayıp kendisinin yakalanmamasını istedi.
Şahsın ikna edilerek gözaltına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
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