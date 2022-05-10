İçişleri Bakanı Soylu’nun ismi Koçarlı’daki konferans salonuna verildi

Koçarlı’da yapımı tamamlanarak geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan, ilçenin ilk ve tek konferans salonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismi meclis kararı ile verildi.

Koçarlı Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Belediye Hizmet binası içerisinde yer alan konferans salonuna isim verilmesi gündem maddeleri arasında yer aldı. Çok amaçlı olarak faaliyete geçirilen konferans salonu için, binanın yapımında “Koçarlı’ya ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz” diyerek destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun isminin verilmesi önerildi.

Önerinin oylamaya sunulmasının ardından ise salonun ismi ’Süleyman Soylu Çok Amaçlı Konferans Salonu’ olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Koçarlı’ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, “Koçarlı ilçesine büyük katkıları olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun ismini ilçemizin ilk ve tek olan konferans salonuna vermek bizim için bir onur. Belediye binamızı, emniyet ve jandarma binamızı son kuruşuna kadar bakanımızın destekleri ile yapıldı. Türkiye’de yaklaşık bin civarında ilçe belediyesi var. Hiçbir belediye, borçlanmadan böyle bir hizmet binası yapamaz. Bizim burada belediye olarak 3-4 milyon liralık bir masrafımız vardır. Binamızı son kuruşuna kadar İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu yaptı. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.