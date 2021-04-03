İçerisinde doğal gaz trafosu bulunan parkta çıkan yangın panikletti

Aydın’ın Efeler ilçesinde içerisinde doğal gaz trafosunun da bulunduğu parkta çıkan yangın panikletti. Yangında park kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Orta Mahalle 209 sokak üzerinde bulunan Efeler Belediyesi’ne ait Maksut Doğan Parkı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki oyuncaklar kimliği belirsiz kişi yada kişilere ateşe verildi. İçerisinde doğal gaz trafosu bulunan parktan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Olay sonrasında park kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu bir günde çıkması ve doğal gaz trafosuna sıçramadan söndürülmesi teselli kaynağı olurken, mahalle halkı olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar yangının trafoya sıçramasından çok korktuklarını belirtirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.