İbramaki Sanat Galerisi’nde heykel sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Ayla Koçer’in eserlerinin yer aldığı ‘Uyan ey iyi ruh’ isimli heykel sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının yün ve ahşap malzeme kullanarak hazırladığı eserler sergiyi ziyaret eden sanatseverlerin beğenisini aldı.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Ayla Koçer tarafından geleneksel yöntemlerle boyanmış yün, keçe ve farklı ağaç türleri kullanılarak hazırlanan 18 eser, İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başlandı. Sergi açılışına çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden de katıldı. İnsanın insana ve insanın doğaya verdiği zararları konu edinen heykel sergisi, 8 Ekim tarihine kadar görülebilecek.

Kuşadalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, Ayla Koçer tarafından yapılan ve Yeni Zelanda’nın kadın Başbakanı Jacinda Ardern’e hediye edilen eserin fotobloğu da yer aldı. Yeni Zelanda’ın ChristChurch ilçesindeki iki camiye 2019 yılında düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından Ardern’in sergilediği tavır ve duruşundan çok etkilendiğini belirten Koçer, “Ardern’in saldırı sonrası camiye başına siyah bir örtü takarak gitmesi ve terör saldırısında yakınlarını kaybetmiş insanların acısını ve yasını paylaşması beni çok duygulandırdı. Eserimde, başbakanı birleştirici bir dikiş iğnesi gibi düşündüm. Din, dil ve cinsiyet gibi hiçbir ayrıştırıcıya meydan vermeden önce insan olmayı merkeze koydum. Ortaya çıkan eserimi de kendisine hediye ettim “dedi.