Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden 2 yaralı çıktı.

Kaza, Kuşadası-Söke anayolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret S., yönetimindeki 09 K 9961 plakalı otomobil Söke istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, daha sonra takla atarak tarlaya uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü Fikret S. ve kardeşi İnci K., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken aynı virajda birçok kaza olduğunu belirten vatandaşlar buraya bir önlem alınması gerektiğini söyledi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.