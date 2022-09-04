Son Dakika
Horsunlu’da keşkek hayrı yapıldı
Aydın’ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi’nin 4 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı gerçekleştirildi.
AYDIN 04.09.2022, 15:12
Aydın’ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi’nin 4 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı gerçekleştirildi.
Kuyucak’ın Horsunlu Mahallesi’nin 4 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı düzenlendi. Horsunlu Tören Alanı’nda gerçekleşen programda 14 kazan keşkek, vatandaşlara dağıtıldı. Programa Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden ve AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü katıldı.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “Horsunlumuzun kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü