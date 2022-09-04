Horsunlu’da keşkek hayrı yapıldı

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi’nin 4 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı gerçekleştirildi.

Kuyucak’ın Horsunlu Mahallesi’nin 4 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı düzenlendi. Horsunlu Tören Alanı’nda gerçekleşen programda 14 kazan keşkek, vatandaşlara dağıtıldı. Programa Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden ve AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü katıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “Horsunlumuzun kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.