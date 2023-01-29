Hırsızlık şüphelisi şahsı jandarma ekipleri yakaladı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bir kuruma ait şebeke kablosunun çalınması olayı ile ilgili hırsızlık şüphelisi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuruma ait şebeke kablosu çalındı. Kurum yetkililerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılabilmesi için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu kablo hırsızlığının D.Ö. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonla D.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.