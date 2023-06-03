Hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinden kaçamadı

Aydın’ın Çine ilçesinde bir evin deposundan çalınan elektrikli testere ve hilti matkap hırsızlığı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi ve çalıntı malzemeleri satın alan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Hıdırbeyli Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinin deposundan 1 adet elektrikli testere ve 1 adet hilti matkap kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması ile ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi ve çalıntı malzemeleri satın alan diğer şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.